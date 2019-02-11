11.02.2019 | 11:20

В одной из школ Минской области школьник убил учительницу и ученика. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщается на сайте УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел в средней школе №2 города Столбцы около 8:05 по московскому времени. По данным ведомства, один из учеников 2003 года рождения нанес ножевые ранения педагогу и трем школьникам. После нападения злоумышленник скрылся, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.

«Преподаватель и один из подростков от полученных повреждений скончались, еще двое несовершеннолетних оперативно были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

По данным «Радыё Свабода», жертвой нападения стала 53-летняя учительница географии.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство УВД Минского облисполкома. Сообщается, что региональное управление Следственного комитета Белоруссии возбудило дело об убийстве двух лиц.