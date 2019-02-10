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В стране и мире | Охранники российского ТЦ сломали позвонок девочке-подростку

10.02.2019|13:25
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Охранники одного из торговых центров Новороссийска сломали позвонок девочке-подростку и ударили по лицу ее сестру. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Видеозапись инцидента также была опубликована в Instagram-аккаунте «ЧП Новороссийск».

По словам мамы детей Анны Заярнюк, у одной из ее дочек закрытый перелом поясничного позвонка, посттравматический сколиоз поясничного отдела позвоночника, выраженный болевой и миотонический синдром. Девочка не может сидеть.

Отмечается, что инцидент произошел еще 31 января, однако о нем стало известно только 4 февраля. Как рассказала Заярнюк, сотрудники охраны подошли к двум 15-летним школьницам и попросили их покинуть фудкорт, поскольку они ничего не заказывали. По дороге одна из девочек увидела свою подругу и отошла поздороваться, а вторая осталась ее ждать.

Однако, по словам мамы, охранники начали в грубой форме поторапливать ее и толкать, из-за чего школьница ударилась об стену и игровой автомат. Подбежавшую на крике сестру охранники ударили в челюсть кулаком. «Затем их потащили по лестнице на шестой этаж в помещение охраны. Девочки сопротивлялись», — рассказала их мать.

Как утверждает глава частной охранной фирмы Олег Голиков, указанные подростки не первый раз привлекают внимание вызывающим поведением. По его словам, незадолго до инцидента они участвовали в массовой драке возле ТЦ, что было зафиксировано камерами наблюдения, задерживались за курение и мат. В тот день, когда они пострадали, их попросили покинуть фуд-корт из-за громкого мата и провокационного поведения: одна девочка двигала мебель, вторая громко орала посреди игровой комнаты.

«Ее хотели взять [и вывести в комнату охраны], за это девушка ударила охранника два раза по лицу, в итоге увели школьницу через детскую площадку с криками на весь центр. В это время на одного из секьюрити запрыгнула родная сестра», — рассказал Голиков детали инцидента. По его словам, девушки быстро успокоились после перепалки, однако, когда увидели, что их снимают, начали «играть на камеру», кричать и падать на лестницу.

В военно-патриотическом казачьем обществе, где состоят пострадавшие, их охарактеризовали как хороших. «Не знаю, как такое могло произойти», — подчеркнул заместитель атамана СКО Приморского округа Новороссийска Константин Багро.

Полиция проводит проверку. Детский омбудсмен Краснодарского края Татьяна Ковалева также взяла дело под контроль и поручила заместителю главы Новороссийска поднять на родительских собраниях тему поведения школьников. «В основе инцидента все-таки было поведение подростков. Но действия охранников заслуживают осуждения», — подчеркнула чиновница.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.02.2019 13:51|

этих деток в зоопарк надо...

Гость|10.02.2019 14:23|

Охранникам таким надо хребет сломать. Задерживать это функции полиции, а не ЧОП

Гость|10.02.2019 14:34|

penzainform.ru писал(a):

В военно-патриотическом казачьем обществе, где состоят пострадавшие, их охарактеризовали как хороших.
Так кто пострадал-то? Или это девочки состоят в военно-патриотическом обществе?

Гость|10.02.2019 14:37|

Гость писал(a):

Охранникам таким надо хребет сломать. Задерживать это функции полиции, а не ЧОП
Хорошо, что этих матерных казачек не успели обучить кубасука су и кекури синкай. Запрынув на голову чопнику, она могла сломать ему шею.

Имя: Гость
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