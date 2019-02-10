10.02.2019 | 15:30

Бывший краснодарский судья Арсен Крикоров, сбивший молодую спортсменку и затем угрожавший свидетелям аварии, продолжает ездить на машине, а пострадавшая до сих пор не получила компенсации. Об этом сообщила радиостанции «Говорит Москва» ее мать Марина Зверева.

Она подчеркнула, что Крикоров никак не пытался участвовать в судьбе пострадавшей от его действий девушки, которой на днях предстоит платная операция. «Он подал в отставку, но это означает, что через год он может восстановиться. В суд я сама не обращалась, потому что мне пообещали адвокатов, но так все это и осталось», — рассказала женщина.

В прокуратуре Зверевой объяснили, что расследование продолжается. В управлении Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю в итоге квалифицировали травмы девушки как средней степени тяжести. Мать спортсменки указывает, что за это полагается лишение прав сроком на два года и штраф.

Об аварии с участием военного судьи Крикорова сообщалось 15 января. Водитель наехал на 18-летнюю участницу краевой сборной по тхэквондо на пешеходном переходе и попытался покинуть место ДТП, ему помешали очевидцы. Они же передали, как виновник аварии кричал прибывшим на место полицейским, что он судья.

16 января в ГИБДД началась служебная проверка в отношении сотрудников, которые не внесли информацию об аварии в базу данных. 17 января Крикоров подал в отставку после того, как стало известно о его угрозах выслать очевидца аварии из России. 18 января председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и потребовал скорейшего разбирательства, а в прокуратуре заявили о скором аресте виновного.