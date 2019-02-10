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В стране и мире | Бедствующий дед из ролика с елочкой стал героем игры для смартфонов

10.02.2019|19:21
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Воронежская компания Creese создала игру для смартфонов, главным героем которой стал пенсионер, прославившийся вирусным видео про елочку. Обзор на игру вышел на Youtube-канале Scnipper.

В игре под названием «Елочка без соли — наряди елочку» от игроков требуется покупать украшения и подарки и наряжать елку, а результат оценивает дед — его отзывом можно поделиться с друзьями в качестве открытки. Приложение уже распространяется через сервис Google Play.

В начале декабря 2018 года в сети распространилось видео, на котором пенсионер Вячеслав Степанович из Бийска в Алтайском крае выходит из себя после вопроса журналиста об установленной в центре города елке.

«Мне есть нечего, *** без соли доедаю. А вы спрашиваете, елочка мне нравится? Елочка, *****, мне нравится?!» — закричал пенсионер.

Свое поведение мужчина объяснил трудным материальным положением. Он живет на пенсию в 10 тысяч рублей, половину из которой тратит на коммунальные платежи. Как он сам утверждает, при этом у него за плечами два высших образования и работа директором завода.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.02.2019 20:37|

Пойду поиграю в "хрен без соли", а то в реале ем с солью.

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