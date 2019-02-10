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В стране и мире | 97-летний муж Елизаветы II отказался водить машину и отдал права

10.02.2019|10:15
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97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп добровольно отказался от водительского удостоверения. Об этом пишет The Sun со ссылкой на Букингемский дворец.

Член монаршей семьи пошел на это после того, как попал в аварию в январе в графстве Норфолк. Тогда его Land Rover, выезжая с проселочной дороги на главную, столкнулся на перекрестке с другим автомобилем и перевернулся. Принц не пострадал, и уже через неделю его снова заметили за рулем.

Второй участник ДТП, 46-летняя британка Эмма Фейруэзер, отреагировала на поступок Филиппа, заявив, что отныне «на дорогах стало безопаснее». В результате аварии она получила перелом запястья, врачи установили ей титановую пластину. Она добавила, что принц «мог бы сдать права и пораньше», однако она понимает, насколько тяжело ему дался этот шаг.

Ранее сообщалось, что извинения женщине вместо супруга принесла сама Елизавета II. Позднее Филипп извинился в письменном виде.

Источник — lenta.ru
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