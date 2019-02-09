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В стране и мире | В Тунисе террористы получили пожизненные сроки за расстрел туристов в 2015 году

09.02.2019|11:42
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Суд в Тунисе осудил террористов за нападение на музей Бардо и расстрел отдыхающих в городе Сус в 2015 году. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что в результате атак погибли 60 человек, многие из них были туристами. По факту терактов провели два отдельных слушания, в ходе которых приговор получили десятки обвиняемых.

Троих подсудимых приговорили к пожизненному сроку за теракт в музее, еще четверых — к такому же наказанию за стрельбу на курорте. Остальные получили от 6 до 16 лет тюрьмы.

Теракт в столице Туниса был совершен 18 марта 2015 года. Переодетые в военную форму террористы открыли беспорядочный огонь у здания парламента Туниса в столице страны. Затем они ворвались в расположенный рядом музей, где захватили заложников. В результате нападения погибли 20 туристов.

Через три месяца на пляже отеля Imperial Marhaba Hotel в пригороде курортного города Сус террорист расстрелял группу туристов. В атаке погибли 38 путешественников, большинство из них - англичане.

Источник — lenta.ru
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