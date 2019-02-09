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В стране и мире | Сотрудников магазина обязали портить нераспроданный хлеб грязной водой

09.02.2019|11:32
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Руководство сети магазинов «Пятерочка» в Сызрани заставляет сотрудников компании выбрасывать хлеб через пять дней после выпуска, чтобы его не забрали малоимущие. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на работников сети.

По словам собеседника телеканала, раньше просроченный хлеб возвращали производителю либо отдавали на корм скоту. Теперь правила решили изменить: хлеб поливают грязной водой либо посыпают углем и выбрасывают на помойку.

Отмечается, что раздавать хлеб нуждающимся магазины не могут из-за Роспотребнадзора.

По мнению сотрудника магазина, «если скушать булку за пять дней, она хуже не станет». «Можно выбросить что угодно, только не хлеб. В России во все времена это было недопустимо», — добавил он.

Ранее, 2 февраля, представители торговой сети «Пятерочка» заявили, что утилизируют продукцию с истекшим сроком годности в соответствии с законодательством, после того, как СМИ сообщили о челябинских пенсионерах, выстроившихся в очередь около мусорных баков за выброшенной «просрочкой». Предложение об организации более «удобного» доступа к просроченной продукции и создании для нее специальных контейнеров в сети не прокомментировали.

Источник — lenta.ru
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