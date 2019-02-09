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В стране и мире | Собака получила нож в голову в попытке защитить хозяина и выжила

09.02.2019|12:13
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В Южно-Африканской Республике (ЮАР) собака приняла на себя удар ножом, защищая хозяина от преступника. Как сообщает Daily Mail, животному удалось выжить.

Инцидент произошел на окраине столицы страны, Кейптауна. 40-летний безработный Джино Венсел (Gino Wensel) бегал вместе со своей немецкой овчаркой по кличке Дюк, когда заметил, что к нему приближается мужчина с ножом в руке. Пес зарычал на агрессора, тот накинулся на животное и вонзил ему в голову кухонный нож. Это не остановило Дюка: овчарка прогнала нападавшего и только после этого потеряла сознание и упала в лужу собственной крови.

Сначала Венсел подумал, что его питомец умер, но потом заметил слабое дыхание. Мужчина позвонил другу, и тот отвез их в офис зоозащитной организации Animal Welfare Society of South Africa (AWSSA). Ветеринары немедленно сделали Дюку инъекцию обезболивающего и погрузили его в состояние наркоза, чтобы сделать рентген. Снимок показал, что лезвие вошло в череп на 7,5 сантиметра, но погнулось о кость и не проникло в мозг.

«Если бы удар был хоть на долю сильнее, Дюк бы погиб, но наш ветеринар немедленно сделала операцию, извлекла лезвие и зашила глубокую рану», — рассказал представитель организации Аллан Перринс (Allan Perrins). По его словам, собака «удивительным образом» пришла в себя за ночь после операции. На следующий день за ней пришел хозяин, и сцена их эмоционального воссоединения попала на видео.

Источник — lenta.ru
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