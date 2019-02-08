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В стране и мире | Умер Сергей Юрский

08.02.2019|09:47
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Народный артист России, ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский скончался утром в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Информация о месте и времени прощания и похорон поступит позже.

Сергей Юрьевич Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году переехал в Москву, стал актером, затем режиссером Театра имени Моссовета.

Он сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и другие.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.02.2019 10:02|

Классный актер. Будем помнить.

Гость|08.02.2019 10:03|

Боже, какие люди уходят!

Гость|08.02.2019 10:13|

Только "Любовь и голуби" многого стоят. Вечный покой.

Гость|08.02.2019 10:16|

А его Остап Бендер в "Золотом теленке" - лучший (при всем уважении к Арчилу Гомиашвили и Андрею Миронову).

Гость|08.02.2019 10:24|

Действительно ушел ВЕЛИКИЙ артист.

Гость|08.02.2019 10:26|

Гость писал(a):

Боже, какие люди уходят!
И как это некстати! Такая трагедия! Невосполнимо!

Гость|08.02.2019 10:38|

Очень жаль!!!

Гость|08.02.2019 10:43|

Жаль

Гость|08.02.2019 10:43|

Нееееееееееееет!Не хочу!

Гость|08.02.2019 10:48|

Земля пухом! Он великий актер!

Гость|08.02.2019 11:22|

Гениальный актерище.Ему всегда верил.Царствие небесного.

Гость|08.02.2019 11:27|

На кого он нас покинул!

Гость|08.02.2019 11:28|

"80 лет со дня рождения, ух ты, а ей уж 80!"(с). "Извините, что помешал вам деньги прятать" (с) И таких народных фраз Великий Артист произнес сотни, земля ему пухом.

Имя: Гость
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