08.02.2019 | 09:47

Народный артист России, ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский скончался утром в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Информация о месте и времени прощания и похорон поступит позже.

Сергей Юрьевич Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. Играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году переехал в Москву, стал актером, затем режиссером Театра имени Моссовета.

Он сыграл в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и другие.