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В стране и мире | Стали известны детали убийства чемпиона России по боксу

08.02.2019|16:40
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Представители следственного управления Следственного комитета (СК) по Белгородской области раскрыли детали убийства боксера Александра Костромина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, неизвестный произвел несколько выстрелов в спину Костромину, когда тот заходил в подъезд своего дома. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле Lada Priora. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. Следствие продолжает поиски преступника.

Об убийстве боксера стало известно ранее 8 февраля. Тело Костромина с огнестрельным ранением обнаружили рядом с его домом в Белгороде.

29-летний Костромин выступал в весовой категории до 80 килограммов. В 2005 году он стал победителем чемпионата России, а в 2014-м выиграл золотую медаль международного турнира по боксу, который проходил в Крыму.

Источник — lenta.ru
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