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В стране и мире | Российских паралимпийцев восстановили в правах

08.02.2019|12:08
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Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение условно восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены вновь смогут соревноваться под флагом России. По словам президента МПК Эндрю Парсонса, ПКР реализовал 69 критериев, которые убедили МПК в том, что организация изменилась. Он отметил, что российские паралимпийцы по-прежнему остаются самыми проверяемыми спортсменами.

Вопрос восстановления статуса ПКР был рассмотрен 27 января на заседании исполкома МПК. Одним из условий для восстановления организации было сохранение РУСАДА статуса соответствия WADA. Оно было выполнено.

ПКР лишился членства в МПК в августе 2016 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. Из-за этого все российские спортсмены пропустили Паралимпиаду-2016. Решение об отстранении ПКР неоднократно продлевалось. Международная организация позволила российским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2018 года в качестве нейтральных атлетов.

Источник — lenta.ru
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