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В стране и мире | Путин уволил девять генералов

08.02.2019|17:31
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Девять генералов различных силовых структур и федеральных ведомств освобождены от должностей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

От должностей освобождены генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, занимавший пост заместителя министра внутренних дел Татарстана; генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко, служивший в МЧС; генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, которая была старшим помощником председателя Следственного комитета (СК); генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов, замначальника красноярского главка МВД; генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, возглавлявший Управление ФСИН по Кировской области; генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, руководивший управлением СК по Татарстану; генерал-полковники внутренней службы Игорь Одер и Игорь Панин (оба из МЧС); генерал-майор полиции Сергей Солопов, начальник антикоррупционного управления московского главка МВД.

Этим же указом Путин произвел несколько назначений. Так, президент назначил генерал-майора полиции Олега Ильиных на должность начальника главного управления МВД по противодействию экстремизму, а генерал-лейтенанта Сергея Умнова, руководившего петербургским главком МВД, сделал помощником министра внутренних дел. На такой же пост назначена полковник полиции, официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.02.2019 17:36|

Только Росгвардии можно доверять! Преданность доказывать надо!

Гость|08.02.2019 17:46|

В россии давно уже назаначают на важные посты не эффективных, а послушных и угождающих начальству.

Гость|08.02.2019 17:48|

9генералов с подьяческой улицы, это которых мужик прокормил... фазанами, тетеревами, белорыбицей.

Гость|08.02.2019 18:46|

лучше бы он себя уволил...

Гость|08.02.2019 18:54|

Не дождётесь..

Гость|08.02.2019 18:59|

предлагаешь уволить его раньше срока народу?

Гость|08.02.2019 19:01|

не уволил, а разрешил беспалева слиться, с регалиями и собственной значимостью

Гость|08.02.2019 19:04|

отправил на пенсию...так бы и писали))

Имя: Гость
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