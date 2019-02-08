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В стране и мире | Навка назвала причину ухода Медведевой от Тутберидзе

08.02.2019|12:10
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением по поводу ухода россиянки Евгении Медведевой из тренерской группы Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

Навка посчитала, что Медведева переехала в Канаду из-за психологических проблем. «Видимо, сердце подсказало Жене, что ей нужно что-то поменять в жизни. Я от всей души желаю ей терпения и уверенности в себе. Всегда можно открыть какую-то дверь и пройти иным путем», — заявила она.

Экс-фигуристка также высказалась о работе Тутберидзе. По ее мнению, причина успеха учениц тренера в ежедневной конкуренции среди спортсменок.

Медведева — серебряная призерка Игр в Пхенчхане. Она уступила в борьбе за золото Алине Загитовой. После этого фигуристка ушла из группы Тутберидзе и переехала в Канаду, где приступила к работе с местным специалистом Брайаном Орсером. Тогда Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову на юниорском уровне еще на один год.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.02.2019 12:48|

Объективное доброжелательное интервью Навки приятно отличается от визга и тявканья Бестемьяновой, бывшей фристайлистки, именующей себя психологом, Транькова,бизнес-вумен пани Рудковской и её мужа Плющенко, интриганки Татьяны Тарасовой. В интервью Мишина, Москвиной, Навки подкупает объективность.

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