08.02.2019 | 14:04

Певец Сергей Лазарев, который вновь представит Россию на «Евровидении», поделился своими ожиданиями от конкурса. По словам артиста, он покажется зрителям в совершенно новом свете. Об этом исполнитель рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать, нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене "Евровидения"!» — отметил он.

Певец попросил зрителей поддержать его и пожелать ему удачи.

О том, что Лазарев поедет на «Евровидение», стало известно в ночь на пятницу, 8 февраля. Об этом сообщил официальный вещатель музыкального события в России — ВГТРК.

Конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право провести его после победы певицы Неты Барзилай в 2018 году.

Лазарев уже выступал на «Евровидении» в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри, но в зрительском рейтинге певец был на первой строчке.