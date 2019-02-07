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В стране и мире | В «Единой России» пожурили депутата за идею отменить бесплатное питание в школах

07.02.2019|14:30
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Вице-спикер Заксобрания Свердловской области Владимир Власов раскритиковал предложение депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной об отмене бесплатного питания для младшеклассников. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».

«Нет никаких объективных предпосылок для отмены бесплатного питания для всех учащихся начальных классов», — сказал Власов.

Он напомнил, что в регионе несколько лет назад был принят закон о питании всех учеников начальных классов в школьных столовых. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется около трех миллиардов рублей. Также используются средства муниципальных бюджетов.

Сама Дерягина мотивировала свое предложение тем, что субсидии из бюджета должны быть адресными, и бесплатные обеды могут предоставляться только инвалидам, сиротам и детям из многодетных семей.

По ее словам, отмена бесплатных обедов для всех без исключения детей приведет к тому, что высвободится больше средств для питание незащищенных слоев населения. По мнению депутата, обеспеченные родители вполне могу оплачивать питание своим детям самостоятельно.

Кроме того, народная избранница поделилась наблюдением, что многие дети не доедают свои порции, и поэтому деньги налогоплательщиков тратятся впустую. Отказ от дотаций на всеобщее школьное питание позволит, по мнению Дерягиной, найти дополнительные средства на строительство новых школ и переход на учебу в одну смену.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.02.2019 14:36|

Она давно там была ....вообще 120 руб платим

Гость|07.02.2019 14:36|

Дерягина безжалостная нахалка.

Гость|07.02.2019 14:39|

все деньги на сирию и на крым наш

Гость|07.02.2019 14:42|

В этом сомневаться не приходится. Ещё и мадура.

Гость|07.02.2019 14:46|

Кубу забыли, с невозвратными долгами.

Гость|07.02.2019 14:46|

Ну она абсолютно права. Даже в СССР все дети платили за еду в школе, кроме совсем бедных.

Гость|07.02.2019 15:25|

penzainform.ru писал(a):

Вице-спикер Заксобрания Свердловской области Владимир Власов раскритиковал
СТОП! Так "раскритиковал" или "пожурил"?

Буртасинфор - вы зачем на ходу переобуваетесь?

Гость|07.02.2019 15:40|

Пора коллекцию перлов за этот год от чиновников и нашего президента собирать. Жалко Задорнова нет. Видимо совсем мозги от сытой жизни затормозились или совесть зафильтровали напрочь! Только лопаты и метёлки исправят таких. Из "князи" в грязи! Простите, если слишком жестко!

Имя: Гость
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