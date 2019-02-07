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В стране и мире | Сенатор Арашуков в суде вспомнил русский язык

07.02.2019|12:25
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На заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобу адвокатов на арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, сам сенатор заговорил по-русски, сообщает «Интерфакс». При этом во время задержания 30 января он требовал переводчика, так как, по его словам, недостаточно хорошо владеет русским языком.

Заседание проходит в режиме видеоконференцсвязи, Рауф Арашуков находится в СИЗО «Лефортово».

Сенатор пожаловался Мосгорсуду на то, что в «Лефортово» содержится в двухместной камере с осужденным на 17 лет за терроризм, передает корреспондент ТАСС. «Я действующий член Совета Федерации, а меня в камере держат с осужденным за терроризм на 17 лет. Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю», — заявил Арашуков.

Адвокат Арашукова Марина Андреева заявила, что использование материалов уголовного дела об убийстве лидера молодежного общественного движении «Адыге Хасэ» Аслана Жукова, по которому вынесен оправдательный приговор, для привлечения к ответственности сенатора незаконно. Суд не согласился с таким аргументом.

Прокурор, в свою очередь, сообщил, что в ходе следствия выявлены новые преступления, к которым может быть причастен Арашуков, но подробности не сообщил.

В результате Мосгорсуд оставил сенатора под арестом, отказав защите в удовлетворении жалобы.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.02.2019 12:57|

penzainform.ru писал(a):

Я действующий член Совета Федерации, а меня в камере держат с осужденным за терроризм на 17 лет. Это никуда не годится. Как это могло произойти? Я трое суток из-за этого уже не сплю
Надо отпустить, не виноватый он.

Гость|07.02.2019 13:01|

Как он сказал я за 3 дня знал что его арестуют мог бы и сбежать, но я не убежал.

Гость|07.02.2019 13:05|

penzainform.ru писал(a):

с осужденным на 17 лет за терроризм,
Так это наседка.

Имя: Гость
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