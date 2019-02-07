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В стране и мире | Россиянина решили посадить за порчу журнала в школьные годы

07.02.2019|13:44
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В Новосибирске прокуратура направила в суд дело местного жителя, обвиненного во взломе электронного журнала ради удаления двоек, совершенном им в школьные годы, передает РИА Новости.

«Сейчас по делу назначен государственный обвинитель, который вправе самостоятельно осуществлять тактику ведения дела в суде и определять собственную позицию по нему», — рассказал журналистам заместитель областного прокурора Сергей Медведев.

Преследование могли прекратить за истечением срока давности, в случае признания фигурантом своей вины, но молодой человек на это не согласился.

По версии следствия, весной 2016 года 16-летний ученик новосибирской гимназии взломал электронный журнал, а затем в течение месяца исправлял плохие оценки себе и одноклассникам. Сотрудники учебного заведения узнали об этом в ноябре и сообщили в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК). Максимальное наказание за это преступление предусматривает до двух лет лишения свободы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, как пишет агентство, призвал оставить молодого человека в покое.

Источник — lenta.ru
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