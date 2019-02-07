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В стране и мире | Названы первые результаты проверок бензина

07.02.2019|16:12
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Роскачество совместно с Минпромторгом и Росстандартом начало проверку бензина Аи-92. Как пишет «Российская газета», согласно первым результатам, примерно в десяти процентах случаев топливо не соответствует техрегламенту и ГОСТу.

Всего проверили 60 АЗС в Ставропольском крае: 24 сетевых (семь брендов) и 34 частных. Отмечается, что примерно на половине заправок отсутствовал паспорт качества топлива. Как сообщает Росстандарт, основной источник фальсифицированного бензина на заправках Ставропольского края — нефтебазы Северного Кавказа.

«Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, дешевый бензин с частных заправок, как правило, уступает по качеству топлива на сетевых АЗС.

Данные о нарушениях переданы в Росстандарт, в ближайшее время заправки могут получить оборотный штраф. Проверки планируется продолжить и в других регионах.

Как показали результаты недавнего исследования, Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина для населения, уступая лишь Казахстану, где литр бензина Аи-95 стоит 30,9 рубля.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.02.2019 16:22|

Зарплаты пусть европейские сделают, а то цены на бензин на Европу ровняемся, а народ пусть копейки считает

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