Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|14:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.97  |  $  66.02

В стране и мире | Названа главная причина смерти российских мужчин

07.02.2019|13:42
Печать

Причиной смерти большинства трудоспособных мужчин в России является алкоголь. Об этом в четверг, 7 февраля, в эфире «Вести FM» заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«70 процентов — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — сказала она.

В последние годы, по словам Скворцовой, ситуация меняется в лучшую сторону из-за сокращения потребления суррогатного алкоголя.

Второй распространенной причиной смертности россиян министр назвала курение.

В среднем до старости не доживают 750 мужчин из каждой сотни тысяч. Смертность женщин в трудоспособном возрасте в несколько раз меньше: 203 человека на 100 тысяч.

Основным фактором, влияющими на продолжительность жизни, является состояние сосудов, отметила глава Минздрава.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|07.02.2019 13:52|

Счастливое житие и уверенность в завтрашнем дне... Не?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!