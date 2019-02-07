07.02.2019 | 13:42

Причиной смерти большинства трудоспособных мужчин в России является алкоголь. Об этом в четверг, 7 февраля, в эфире «Вести FM» заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«70 процентов — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — сказала она.

В последние годы, по словам Скворцовой, ситуация меняется в лучшую сторону из-за сокращения потребления суррогатного алкоголя.

Второй распространенной причиной смертности россиян министр назвала курение.

В среднем до старости не доживают 750 мужчин из каждой сотни тысяч. Смертность женщин в трудоспособном возрасте в несколько раз меньше: 203 человека на 100 тысяч.

Основным фактором, влияющими на продолжительность жизни, является состояние сосудов, отметила глава Минздрава.