Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|17:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.97  |  $  66.02
 

В стране и мире | Мамаев сыграет в футбол в СИЗО ради женщин

07.02.2019|16:34
Печать

Футболист Павел Мамаев дал письменное согласие на участие в матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», в котором он находится с октября 2018 года. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Отмечается, что сам Мамаев предложил сыграть в футбол 14 февраля. «Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества», — заметил Максименко. Он сказал, что желающих присоединиться к Мамаеву так много, что хватит на несколько команд. Александр Кокорин, который также находится в «Бутырке», согласие на участие в матче пока не давал.

Максименко добавил, что на матч планируется пригласить журналистов, а также организовать трансляцию. Также он выразил надежду на то, что игра пойдет Мамаеву на пользу.

6 февраля Тверской суд Москвы продлил срок ареста Мамаеву и Кокорину. Они пробудут в СИЗО как минимум до 8 апреля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.

О том, что футболисты могут сыграть против сотрудников «Бутырки», СМИ впервые сообщили в декабре, однако тогда адвокат Кокорина опровергла эту информацию. Сам футболист «Зенита» в СИЗО пожаловался на состояние колена, которое он травмировал в марте 2018-го.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!