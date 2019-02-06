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В стране и мире | Взрыв дома в Магнитогорске объяснили попыткой сэкономить

06.02.2019|13:18
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Одной из причин взрыва жилого дома в Магнитогорске могла стать экономия этилмеркаптана — специального ароматизатора, который придает газу неприятный запах. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Канал, ссылаясь на предварительные результаты расследования, сообщает, что взрыв произошел после короткого замыкания в одной из квартир. «И еще — 10 этажный дом в Магнитогорске строили по технологии пятиэтажного, что из-за увеличенных нагрузок серьезно снижает прочность несущих конструкций дома», — говорится в сообщении.

Взрыв в Магнитогорске произошел утром 31 декабря 2018 года — при обрушении подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса погибли 39 человек. Основная версия причины случившегося — взрыв бытового газа.

Этилмеркаптан (он же этантиол) — бесцветная жидкость с сильным запахом. Ее используют в качестве добавки в природный газ или пропан для придания специфического запаха для выявления утечки вещества. В больших дозах этилмеркаптан опасен для человека: вызывает цианоз, судороги, гемолитическую анемию и лихорадку.

Из-за опасности транспортировать вещество можно только в цистернах и баллонах. Средняя стоимость килограмма вещества составляет 670 рублей.

Источник — lenta.ru
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