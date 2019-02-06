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В стране и мире | Отец Децла прокомментировал результаты экспертизы на наркотики

06.02.2019|13:26
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Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, является недостоверной. Об этом сообщил РБК отец музыканта Александр Толмацкий.

По его словам, результаты будут готовы только через две недели, поэтому все, что пишут сейчас, — полная ерунда. Он добавил, что экспертизу проводят следователи из Ижевска.

О том, что у следствия в настоящий момент нет заключения экспертизы, сообщила также старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в крови Децла не были найдены следы наркотических веществ. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией».

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.02.2019 13:29|

Перебрал с децла... Вот и нет Децла. Дело к этому и шло.

Гость|06.02.2019 13:33|

Вся его популярность была сделана Владом Валовым и его песнями на бабки папочки. После этого Киря был - пшик. Может и Валов следом уйдет?

Гость|06.02.2019 13:42|

Достали уже.

Гость|06.02.2019 14:26|

Ну помер и помер, мало ли в стране, на земле, мрёт народу? А нахрен нам эта инфа? Кому это интересно? Я не понимаю! Хрень какая-то!

Имя: Гость
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