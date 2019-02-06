06.02.2019 | 13:26

Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, является недостоверной. Об этом сообщил РБК отец музыканта Александр Толмацкий.

По его словам, результаты будут готовы только через две недели, поэтому все, что пишут сейчас, — полная ерунда. Он добавил, что экспертизу проводят следователи из Ижевска.

О том, что у следствия в настоящий момент нет заключения экспертизы, сообщила также старший помощник руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике Вера Филиппова.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в крови Децла не были найдены следы наркотических веществ. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией».

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.