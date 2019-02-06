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В стране и мире | Кокорина и Мамаева оставили в «Бутырке»

06.02.2019|15:53
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Тверской суд Москвы продлил арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаев. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» как минимум до 8 апреля. В ходе заседания адвокат Кокорина Андрей Ромашов указал на то, что его клиенту грозит замена коленного сустава на искусственный, если он останется под арестом. Также семьи Кокорина и Мамаева были готовы внести залог.

Срок ареста Кокорину и Мамаеву продлевают во второй раз. В октябре суд отправил их в СИЗО до конца декабря, затем постановил оставить игроков в «Бутырке» до 8 февраля. Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои».

В октябре футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва у них возник конфликт с водителем телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостинцы «Пекин». Затем от рук футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.02.2019 16:05|

Бред полный.Есть видео, свидетели, показания все дали - надо или сажать или отпускать. Вести расследование по такому делу 6 мес. - смех

Гость|06.02.2019 16:14|

Чтоб другим неповадно было чиновников федеральных бить.

Гость|06.02.2019 16:14|

Однозначно разумные сроки расследования исчерпаны, а это два месяца для данного очевидного преступления достаточно. И дело угол. Должно быть уже в суде и рассматриватся по существу и уже рассмотрено по существу предъявленных обвинений.

Гость|06.02.2019 16:18|

penzainform.ru писал(a):

грозит замена коленного сустава на искусственный,
О на зоне из рандоля или нержавейки такой суставчик сделают и вмантируют как настоящий будет.

Гость|06.02.2019 16:19|

Чё петушки доигрались ХА-ХА.

Гость|06.02.2019 16:25|

Таких надо наказывать полной конфискацией имущества (в том числе того ,что они записали на родственников),в качестве морального ущерба.Без бабла они никто,и звать их никак.

Гость|06.02.2019 16:28|

Да вы парни ОПУШЕННЫЕ, ШЛЕМОФОН ВЫМ НАДО ЧТОБЫ

ПАСТЬ ЗАКРЫВАТЬ.

Гость|06.02.2019 16:33|

Я столяр фанат Мамаева и какорина вытащил им кое что от простатита,РОДСТВЕННИКИ НАПИШИТЕ АДРЕС КУДА ПОСЛАТЬ ПОСЫЛКУ.

Гость|06.02.2019 16:36|

Какулина посодют

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