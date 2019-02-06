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В стране и мире | К России задумали присоединить территории Луны

06.02.2019|13:24
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«Роскосмос» и РАН, обеспокоившись возможными спорами из-за лунных территорий с США и другими странами, предложили начать подготовку специалистов по космическому праву, сообщает РИА Новости.

«Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и другим) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву», — говорится в совместном заявлении госкорпорации и РАН.

По мнению бывшего директора Института космических технологий РУДН Геннадия Райкунова, специалисты по космическому праву необходимы, чтобы, во-первых, давать ответ «коммерсантам в США и в других странах», которые «пытались и пытаются продавать участки на Луне». «Во-вторых, стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне, и возникает вопрос о том, как реагировать на их присвоение. То есть возникает ряд вопросов, которые не урегулированы на законодательном уровне», — пояснил эксперт.

Согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году, естественный спутник Земли «не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нем суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

В настоящее время НАСА с западными партнерами работают над проектом международной окололунной станции Gateway.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать в проекте Gateway на вторых ролях (после США), а окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.02.2019 13:30|

Что они там собрались присоединять если луна это обычная голограмма?

Гость|06.02.2019 13:36|

penzainform.ru писал(a):

предложили начать подготовку специалистов по космическому праву,

Да-да самое то, вот за мусор драть начнут, а следом налог за Луну.

Гость|06.02.2019 13:39|

penzainform.ru писал(a):

окололунная станция может быть создана совместно со странами БРИКС.

Какой Брикс? Китаеёзы уже там рис выращивают, правда безуспешно. Проросток загнулся, а съемщик рисовой водки надрался и теперь продолжение Лунной серии " А мы сели в кратере" откладывается.

Гость|06.02.2019 13:46|

penzainform.ru писал(a):

стоит вопрос о добыче полезных ископаемых на Луне
Охренеть! И кто полетит Луну копать?

Гость|06.02.2019 14:03|

ДРЫН ДУБОВЫЙ Я ДОСТАНУ И ЧЕРТЕЙ КАЛЕЧИТЬ СТАНУ. ПОЧЕМУ НЕТ ВОДКИ НА ЛУНЕ? \Рогозин\

Гость|06.02.2019 14:05|

Гость писал(a):

Охренеть! И кто полетит Луну копать?
Сдалась кому эта луна. Пусть лучше нам покажут что за ледяным барьером антарктиды находится.

Гость|06.02.2019 14:08|

Гость писал(a):

предложили начать подготовку специалистов по космическому праву,
когда в крембле будут международное земное право научится придерживаться а не понтов и понятий.???

и жизнь в России может бы была как у нормальных развитых стран.

и не было бы столь "полезных " санкций и друзья и союзники были бы.

и бывшие соседи по коммуналке не бежали бы от нас как от прокаженных и с братьев не превращались в кровных врагов.....

Гость|06.02.2019 14:12|

Николай Травкин

пенсионер

Холодная война разгорается хлеще прежней. Одни видят причину внутри своей страны, другие винят Запад. Всё больше даже маститых либералов переходят на позицию, что кинули нас «партнёры», не развернули масштабного «плана Маршалла» по оказанию нам помощи и вот теперь получают от нас «ответку»…

Жили-были 2 деревни. Вроде соседи, а не только дружбу не водили, но заклятыми врагами друг на друга смотрели.

В одной деревне дома справные, в огородах всё растёт, скотина удойная и упитанная, мужики работящие, старики обихоженные, молодёжь подрастает и готова продолжить обустройство жизни.

В другой деревне хорошо только лебеда росла, от бескормицы крупнорогатая скотина молока давала словно коза, дома скособоченные - мужики уж очень запойные были. Старики долго не жили, молодёжь поглядывала на соседей и подумывала, а не сбежать ли туда.

Но однажды за околицей деревни обнаружились полезные ископаемые. За счёт их последнее время и сводили концы с концами. Выкопают, продадут соседу, кое-что домашним привезут из еды-одёжки, а на остальные гуляют мужики, да ружья приобретают. -Зачем вам столько ружей то, -спрашивали их. -От соседа оборонятся, -отвечают. -Он на наши подземные богатства зарится.

Казалось бы, какое дело благополучным селянам до бедолаг, пусть живут как хотят. Но тревожно! Даже одно незаряженное ружьё и то по ходу пьесы стреляет, а у них арсенал полный! Или, неровен час, по пьяни сожгут и свою и все вокруг деревни. В общем, побаивались буйного соседа. Ну, буйный и вбил себе в голову, что раз боятся, то он если и не центр мира, то один из полюсов в двухполюсном. И провозгласил себя самым духовным и как выпьет, то пристаёт ко всем с вопросом «ты меня уважаешь?»

Но не бывает везения бесконечного и наступила пора, что богатства подземные сильно подешевели и деревня начала разваливаться. Мужики почуяли скорый трындец, за ум взялись, пить бросили и объявили, что отказываются от особого пути и будут жизнь налаживать, как у благополучного соседа…

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Десяток лет мужики хозяйство переделывали и вроде уже на нормальную жизнь выходили, но тут нашлись умники и сказали.

-Вот мы пить бросили, угрозу сожжения всех вокруг сняли, а что в ответ получили? Ни плана Ма

Гость|06.02.2019 14:15|

Вот мы пить бросили, угрозу сожжения всех вокруг сняли, а что в ответ получили? Ни плана Маршалла, ни денег и даже уважать нас перестали, т.к. ружья мы зачехлили. А должны были бы нас на руках носить, экономику нам эффективную и социально ориентированную отстроить, твари неблагодарные. Ну, раз они так ...

Вышли мужики из «завязки» и кинулись снова во все тяжкие. Не жили, говорят, как люди - не хрен и начинать! Ружья расчехлили, почистили и деньги, которые от продажи подземных богатств, тоже в первую очередь на новые ружья решили направлять. И гордятся, мол, у нас в деревне народ такой, что в сапогах резиновых проходят, крапивой питаться будут, но патриотизмом и духовностью не поступятся и, главное, заставят себя уважать как прежде!...

В общем, пропала деревня.

Гость|06.02.2019 14:21|

Гость писал(a):

главное, заставят себя уважать как прежде!..

Сам сочинил?

Гость|06.02.2019 14:30|

Присоединят! Налог на луну будем платить.

А когда полнолуние налог в два раза дороже будет.

Гость|06.02.2019 14:42|

penzainform.ru писал(a):

подготовку специалистов по космическому праву,

Директор Каспийского моря нервно курит.

Гость|06.02.2019 14:45|

Для визита главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Челябинскую область были зафрахтованы самолет Ту-134 и вертолет Ми-8, стоимость фрахта составила свыше 6 млн 122 тыс. рублей. Это следует из материалов на сайте госзакупок

Гость|06.02.2019 14:55|

Ну вот теперь не только арабов, латиносов, папуасов но и лунатиков кормить придется.

Гость|06.02.2019 15:02|

Скоро границы Российской Федерации расширят аж до Луны. А можно будет в Лунную область съездить?

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