Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 фев 2019|12:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  75.06  |  $  65.59

В стране и мире | В российских школах предложили ввести уроки отцовства

05.02.2019|10:49
Печать

С российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства. Об этом сообщил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов.

«Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно», — отметил депутат.

Чернышов также предложил ввести в школьную программу беседы врачей с подростками о различных проблемах, которые могут возникать со здоровьем.

29 января зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина предложила ввести в средних учебных заведениях уроки материнства. Такие занятия, по ее словам, должны помочь сократить число матерей, воспитывающих детей в одиночку, а также количество инцидентов, связанных с оставлением младенцев на помойках или в беби-боксах.

В ноябре прошлого года сообщалось, что 60 процентов россиян поддержали идею проведения с подростками уроков полового воспитания.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.02.2019 11:15|

Какое ещё отцовство, вам заняться чтоль нечем? Росли мы и росли без всяких уроков отцовства, накой это надо?

Иняз лучше больше часов сделайте.

Гость|05.02.2019 12:17|

penzainform.ru писал(a):

поддержали идею проведения с подростками уроков полового воспитания.
Чтобы плодиться передумали сразу.

Гость|05.02.2019 12:22|

penzainform.ru писал(a):

Оксана Пушкина предложила ввести в средних учебных заведениях уроки материнства.
Так и будут в "школе" про отцовство и материнство, половое воспитание, поели в столовке, сдали нормы физвоспитания. Вечером на учебу, по репетиторам и центрам.

Гость|05.02.2019 12:24|

Для начала надо сделать раздельное обучение мальчиков и девочек. девочки созревают раньше мальчиков это стратегический фактор. Девочки в развития сознания да и физически опережают мальчиков до пяти лет. Пока мальчики играют в войнушку девочки уже думают о замужестве, а их женихи на пять семь лет старше. И только тогда давать уроки и не только сообщать что вы будите отцами, а и полной знание анатомии организма и умение правильно организовать здоровый образ жизни.

Гость|05.02.2019 12:26|

Отцовство какое то. Кому это в школе вообще может быть интересно из мальчиков? Лет до тридцати сейчас об отцовстве не думают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!