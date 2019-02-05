05.02.2019 | 16:46

Ограничения свободы интернета в России в 2018 году возросли в шесть раз, число таких прецедентов превысило 662 тысячи. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной правозащитной группы «Агора» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Юристы организации уточняют, что подобный показатель в 2017 году составил почти 116 тысяч эпизодов.

Почти полмиллиона эпизодов связано с блокировками страниц в сети. Также в отчете учитывались осужденные за поведение на социальных платформах: 19 пользователей «ВКонтакте», два пользователя YouTube, один юзер Facebook и один — «Одноклассников». Еще два человека были лишены свободы за активность в Telegram.

Сотрудники группы составили специальную «карту», где обозначили российские регионы, сталкивающиеся с наибольшим давлением со стороны властей.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в нескольких областях Центрального, Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Там юристы зафиксировали как увеличение числа ограничений, так и некоторые эпизоды насилия или лишения свободы за виртуальную активность.

Сообщается, что 11 регионов неизменно находятся в «красной» зоне с 2015 года. В их число входят Москва и Санкт-Петербург, Татарстан и Крым. Отмечается, что в столице и области регулярно ущемляют права интернет-активистов.

Сотрудники «Агоры» заключили, что российские власти отказались от массовых интернет-блокировок и уголовных преследований в пользу монополии на доступ к сети. Они предполагают, что государство будет принуждать крупные платформы к сотрудничеству и захватывать контроль над интернетом.

Ранее группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об автономном Рунете. Предполагается, что в России будет создана инфраструктура, обеспечивающая работу этого сегмента в случае его отключения от глобальной сети.