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В стране и мире | Россиян освободят от «поверочного рабства»

05.02.2019|11:11
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Россиян освободят от необходимости следить за правильностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Законопроект об этом намерены представить в Госдуме в этом году, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

По словам руководителя федерального агентства, документ коснется воды, тепла и газа. Власти хотят возложить ответственность за поверку приборов учета на поставщиков услуг.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — пояснил Абрамов.

Он отметил, что эта инициатива должна полностью избавить граждан от так называемого поверочного рабства.

«Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании», — заключил глава Росстандарта.

Как отмечает издание, в России уже принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии — новые счетчики будут поверять поставщики.

Источник — lenta.ru
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