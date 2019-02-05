05.02.2019 | 11:11

Россиян освободят от необходимости следить за правильностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Законопроект об этом намерены представить в Госдуме в этом году, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

По словам руководителя федерального агентства, документ коснется воды, тепла и газа. Власти хотят возложить ответственность за поверку приборов учета на поставщиков услуг.

«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены», — пояснил Абрамов.

Он отметил, что эта инициатива должна полностью избавить граждан от так называемого поверочного рабства.

«Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании», — заключил глава Росстандарта.

Как отмечает издание, в России уже принят закон об интеллектуальном учете электроэнергии — новые счетчики будут поверять поставщики.