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В стране и мире | Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла

05.02.2019|16:59
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Источник в правоохранительных органах Удмуртии заявил, что в крови скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, не нашли следов наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 февраля.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву», — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали, что следователи рассматривают передозировку наркотическими веществами как одну из возможных причин кончины Толмацкого. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией».

Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, где провел концерт. Ему было 35 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.02.2019 18:22|

Интересно, по какой причине проверка? Человек работал как вол. Был чист. Поведение, речь - ничто не указывало на прием наркоты. Или среда располагает к этому? Репер - значит и наркота?

Гость|05.02.2019 18:26|

На вас не угодишь. Проверили - плохо. Не проверили - вы бы сказали что есть что скрывать. Как надо было сделать то?!

Гость|05.02.2019 18:39|

Гость писал(a):

Поведение, речь - ничто не указывало на прием наркоты
бармен заявил,что он выпил как минимум чекушку крепкого и несколько стаканов слабого алкоголя. Первые результаты, честные выявили сердечным симптоматики нет! Но есть воздействие некоторого хим вещества. Следовательно скорее всего наркотики наложил на алкоголь и привет ... а повторная, официальная экспертиза это уже так, для внутреннего рынка потребителей дабы не пропагандировать молодым умам.

Имя: Гость
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