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В стране и мире | Приставы пошли на шугаринг ради поимки алиментщицы

05.02.2019|16:25
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В Санкт-Петербурге судебные приставы нашли должницу по алиментам, записавшись к ней на процедуру шугаринга. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает сайт регионального управления ведомства.

После развода дочери должницы по решению суда остались с отцом. Мать должна была выплачивать им треть от ежемесячного дохода. Вместо этого она перечисляла им лишь по две тысячи рублей. В итоге накопилась задолженность в размере 500 тысяч рублей.

Найти женщину не удавалось, так как она постоянно меняла место жительства, а вызовы приставов игнорировала. Они выяснили, что нарушительница занимается шугарингом на дому, и записались на процедуру через ее группу в одной из соцсетей.

Женщину принудительно доставили в отдел, где в счет погашения долга был изъят ее смартфон.

Ранее сообщалось, что должник по алиментам из Мурманской области попался судебным приставам после публикации в видеоблоге, где он хвастался перед подписчиками, что его никогда не найдут. Разыскать дом, этаж и квартиру взыскателям позволили виды из окна, которые попали в кадр.

Источник — lenta.ru
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