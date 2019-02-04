04.02.2019 | 14:42

Данные нового опроса «Левада-центра» об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 4 февраля.

Комментируя результаты опроса, согласно которому 41 процент граждан в возрасте от 18 до 24 лет желают уехать за границу, Песков заметил: «Это не такой высокий показатель».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании покидать страну.

Опрос был опубликован на сайте организации в понедельник утром. Так, 17 процентов опрошенных высказали желание уехать, среди молодежи этот показатель превысил 40 процентов. При этом большинство (61 процент) респондентов заявили, что не хотят уезжать из страны.

«Эмиграционные настроения» в большей мере были характерны для респондентов, которые хотели бы активнее участвовать в политике», — отмечается в исследовании.