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В стране и мире | В Кремле прокомментировали эмиграционные настроения россиян

04.02.2019|14:42
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Данные нового опроса «Левада-центра» об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 4 февраля.

Комментируя результаты опроса, согласно которому 41 процент граждан в возрасте от 18 до 24 лет желают уехать за границу, Песков заметил: «Это не такой высокий показатель».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании покидать страну.

Опрос был опубликован на сайте организации в понедельник утром. Так, 17 процентов опрошенных высказали желание уехать, среди молодежи этот показатель превысил 40 процентов. При этом большинство (61 процент) респондентов заявили, что не хотят уезжать из страны.

«Эмиграционные настроения» в большей мере были характерны для респондентов, которые хотели бы активнее участвовать в политике», — отмечается в исследовании.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.02.2019 15:07|

А он верно говорит. Одно дело хотеть уехать, совсем другое - уехать.

Гость|04.02.2019 15:14|

penzainform.ru писал(a):

Комментируя результаты опроса, согласно которому 41 процент граждан в возрасте от 18 до 24 лет желают уехать за границу, Песков заметил: «Это не такой высокий показатель».
Правительство добивается 100% результата?))

Гость|04.02.2019 15:23|

Куда мы с подводной лодки дннимся

Гость|04.02.2019 15:49|

если бы были б деньги то все бы и уехали!так что его вранье слушать не хочу.в нашей стране с каждым годом все нищей становимся.живут а не существуют админстрация.чиновники.бюджетники.да бюджетники не нойте у вас гарантии зп.отпуска.больничного и зп.пускай зп недостойного уровня.остальные люди выживают.те которые главные в стране .а что песков не сказал почему его родные живут за границей?

Гость|04.02.2019 15:52|

40 с лишним % и 61% в сумме 101 с лишним %. Читается так

Гость|04.02.2019 15:59|

Если бы у людей были деньги,то в этой проклятой стране не осталось бы никого!

Кремль специально сделал людей нищими,чтобы никто не смог убежать из этой клетки для рабов!

Нищие нигде не нужны!

Гость|04.02.2019 16:11|

Не так. Неумехи нигде не нужны. В Америку едут работать программистами, дальнобойщиками, да даже рабочими. Главное, там остаться, чтоб не выгнали. А руки есть, голодный не останешься. С деньгами туда только звёзды и чиновники едут, у обычных людей откуда деньги то в этой стране.

Гость|04.02.2019 16:11|

урод этот Письков !

Гость|04.02.2019 16:12|

Нет денег на билет, и на первое время проживания, например в Австралии. А так бы давно уже урвали когти. Как говорил Лёлик, надо срочно рвать ногти, перебазироваться т.е ...

Гость|04.02.2019 16:14|

На месте иностранных государств давно бы выгнать нужно оттуда всех российских чиновников и олигархов. Пусть куда хотят туда и едут, а останется им только Россия. Взяли моду за границу переезжать. Они такое государство построили, что даже сами тут не хотят жить, вот пусть и пользуются тем, что построили под их руководством.

Гость|04.02.2019 16:16|

Нет денег на билет, и на первое время проживания, например в Австралии.

Деньги при эмиграции дело двадцатое. Сначала нужно определить на каком основании вы там останетесь, чем будете зарабатывать на жизнь, второе это язык. Нужно будет сдавать экзамен по инглишу, IELTS что ли.. Но если задатьсяя жёсткой целью, а не мечтать, то все решаемо.

Гость|04.02.2019 16:19|

Ничего они не строили, всё построено было ещё при Сталине и Брежневе, потом все забили на строительство.У нас же нет денег!, есть только перила, стены и воздух чтоб ДЕРЖАТЬСЯ , а там как получится..

Гость|04.02.2019 16:23|

Речь не о строительстве как таковом, а о законодательной, социальных сферах и т.д. Образование, здравоохранение, наука - деградация полным ходом. Куда идёт страна - непонятно. Какие ориентиры задать ребенку - тоже непонятно. Что ждёт молодое поколение в этой стране? Стать чиновником ? Или инженером и получать нищенскую зарплату или стать врачом и лечить больных в убитых больницах на проссатых матрацах?

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