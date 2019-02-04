04.02.2019 | 14:47

В поселке Мурино Ленинградской области 32-летний мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники бригаду скорой помощи. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, медицинские работники приехали, чтобы оказать помощь жене мужчины, которой тот нанес телесные повреждения после совместного распития алкоголя.

Пьяный похититель удерживал фельдшера и медбрата в своей квартире, угрожая холодным оружием, однако те дождались подходящего момента и сбежали.

Вскоре нападавший был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, с применением оружия в отношении двух или более лиц»).

28 декабря 2018 года сообщалось, что возвращавшийся с корпоратива мужчина остановил машину скорой помощи и попытался избить фельдшера. Однако на помощь медицинскому работнику пришел водитель, и тому удалось избежать серьезных травм.