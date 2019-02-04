Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|4 фев 2019|16:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.01oC
+0.01oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  75.06  |  $  65.59

В стране и мире | Россиянин с ножом взял в заложники бригаду медиков

04.02.2019|14:47
Печать

В поселке Мурино Ленинградской области 32-летний мужчина, вооруженный ножом, взял в заложники бригаду скорой помощи. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, медицинские работники приехали, чтобы оказать помощь жене мужчины, которой тот нанес телесные повреждения после совместного распития алкоголя.

Пьяный похититель удерживал фельдшера и медбрата в своей квартире, угрожая холодным оружием, однако те дождались подходящего момента и сбежали.

Вскоре нападавший был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы, с применением оружия в отношении двух или более лиц»).

28 декабря 2018 года сообщалось, что возвращавшийся с корпоратива мужчина остановил машину скорой помощи и попытался избить фельдшера. Однако на помощь медицинскому работнику пришел водитель, и тому удалось избежать серьезных травм.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!