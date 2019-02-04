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В стране и мире | Пациентов российской больницы заставили платить за просмотр телевизора

04.02.2019|14:26
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Пациентам больницы скорой медицинской помощи №2 в Ростове-на-Дону приходится платить по 50 рублей в день с каждого человека за возможность смотреть телевизор в палате. Один из местных жителей снял процесс оплаты на видео, которое было опубликовано в паблике «Это Ростов-на-Дону! — Новости» во «ВКонтакте».

На кадрах мужчина, представившийся электриком, берет с больных деньги за просмотр маленького старого телевизора. Автор ролика отдает ему 100 рублей за оплату двух дней просмотра, второй мужчина платит «оптом» за четыре дня.

Автор ролика обратился с жалобой к региональному министру здравоохранения Татьяне Быковской. «Почему такие расценки? 90-е, что ли, наступили? Разберитесь, пожалуйста, с телевизорами платными в этой больнице», — сказал он чиновнице.

В комментариях к публикации несколько человек подтвердили, что сталкивались со сбором денег с пациентов, когда сами лежали в этой больнице. Один из подписчиков отметил, что расценки в разных отделениях отличаются. «Лежал в 16-м году в ЛОР — там тогда полтос за неделю был. А в 18-м уже стольник, в хирургии», — написал один из комментаторов.

Источник — lenta.ru
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