04.02.2019 | 14:38

Курсанты Суворовского училища в Ульяновске заразились эхинококкозом от животных. Об этом сообщил представитель руководства учебного заведения, передает РИА Новости.

Он пояснил, что это заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией питания и условиями проживания. Уточняется, что разносчиками эхинококкоза являются домашние животные.

В училище заверили, что угрозы здоровью курсантов нет. «Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток», — уточнил представитель, добавив, что вероятность распространения заболевания исключена.

3 февраля сообщалось, что эхинококкоз был выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. Мать одного из курсантов рассказала, что источник или очаг заразы до сих пор не найден.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.