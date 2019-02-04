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В стране и мире | Названа причина появления личинок червей в легких суворовцев

04.02.2019|14:38
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Курсанты Суворовского училища в Ульяновске заразились эхинококкозом от животных. Об этом сообщил представитель руководства учебного заведения, передает РИА Новости.

Он пояснил, что это заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией питания и условиями проживания. Уточняется, что разносчиками эхинококкоза являются домашние животные.

В училище заверили, что угрозы здоровью курсантов нет. «Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток», — уточнил представитель, добавив, что вероятность распространения заболевания исключена.

3 февраля сообщалось, что эхинококкоз был выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. Мать одного из курсантов рассказала, что источник или очаг заразы до сих пор не найден.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.02.2019 15:33|

Личинки-то умрут, но достать их оттуда невозможно. Если с током крови они попали кому-то в мозг, то возможны отдалённые последствие в виде приступов эпилепсии. Это кошмар и очень серьёзно, если что. С какими же это таким домашними животными контактировало такое количество курсантов? Уж не на ферме ли какой частной заставили работать у какой-нибудь шишки или родственника шишки?

Гость|04.02.2019 15:48|

Бедные дети

Имя: Гость
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