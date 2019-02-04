Курсанты Суворовского училища в Ульяновске заразились эхинококкозом от животных. Об этом сообщил представитель руководства учебного заведения, передает РИА Новости.
Он пояснил, что это заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией питания и условиями проживания. Уточняется, что разносчиками эхинококкоза являются домашние животные.
В училище заверили, что угрозы здоровью курсантов нет. «Воспитанники прошли амбулаторное лечение без отрыва от учебного процесса. Лечение предусматривает прием нескольких таблеток», — уточнил представитель, добавив, что вероятность распространения заболевания исключена.
3 февраля сообщалось, что эхинококкоз был выявлен у 26 воспитанников училища, двух офицеров и работника кухни. Мать одного из курсантов рассказала, что источник или очаг заразы до сих пор не найден.
Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.
Личинки-то умрут, но достать их оттуда невозможно. Если с током крови они попали кому-то в мозг, то возможны отдалённые последствие в виде приступов эпилепсии. Это кошмар и очень серьёзно, если что. С какими же это таким домашними животными контактировало такое количество курсантов? Уж не на ферме ли какой частной заставили работать у какой-нибудь шишки или родственника шишки?