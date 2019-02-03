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В стране и мире | Защищенные от прослушки телефоны начали продавать в России

03.02.2019|11:15
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Телефон с криптозащитой от взлома и прослушки начали продавать в России. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

В компании рассказали, что на телефоне установлена операционная система собственной разработки, однако ее сильно урезали в целях информационной безопасности. Создатели аппарата утверждают, что его невозможно взломать или прослушать.

Как отметили в «Ростехе», телефон производится серийно и поставляется на заказ. Купить его может только юридическое лицо, количество приобретаемых экземпляров не ограничено.

В 2013 году министров во Франции и Нидерландах обязали купить мобильные телефоны с функцией шифрования, чтобы защитить их от прослушки иностранными спецслужбами.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.02.2019 11:26|

penzainform.ru писал(a):

Купить его может только юридическое лицо
ага

проще малявами общатся

или голубиной почтой

гули-гули голуби летите

Гость|03.02.2019 11:30|

Пора распускать носки и тянуть дороги.

Гость|03.02.2019 11:35|

penzainform.ru писал(a):

Создатели аппарата утверждают, что его невозможно взломать или прослушать
а че там слушать то

Гость|03.02.2019 11:43|

Гость писал(a):

а че там слушать то
Про ногти, отдых в Турцеи, диету, крема для страшненьких и тд. Вчера одну женшену вся маршрутка выслушивала.

Имя: Гость
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