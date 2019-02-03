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В стране и мире | В РПЦ поделились своим опытом борьбы с коррупцией

03.02.2019|11:20
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В Русской православной церкви (РПЦ) есть эффективные механизмы борьбы с коррупцией и предотвращения коррупционных схем. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, этими вопросами занимается управление делами Московской патриархии. Митрополит отметил, что в его составе также работает контрольно-аналитическое управление, которое отвечает за выявление случаев коррупции или разного рода правонарушений внутри РПЦ.

Представитель церкви привел пример из жизни одной из епархий. Он рассказал, что назначенный архиерей столкнулся с тем, что настоятели приходов приносили ему деньги в конвертах. «Они привыкли действовать так же, как и при предшественнике вновь назначенного архиерея. В результате он собрал духовенство и объявил "войну" конвертам», — поделился митрополит.

Архиерей, по словам Илариона, вместо этого обязал каждый приход вносить в епархиальную казну определенную сумму. Деньги распределяли для поддержки самых бедных приходов епархии.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.02.2019 11:49|

Видно единичный случай борьбы с коррупцией, если так рекламируют. Скоро перестанут вспоминать, как и привычного в ихней среде мужеложства.

Гость|03.02.2019 11:52|

Какая рпц ещё? Тьфу на неё!

Гость|03.02.2019 11:59|

Сказ о том как поп попа нагревает в конвертике.

Про томос что то умолчал. Главное деньги которые вообще то богу не нужны. Коррупция внутри конфессии нас не касается.

Гость|03.02.2019 12:03|

Без кассового аппарата это взятка за рай или "конвертики".

Гость|03.02.2019 12:46|

бородатый мужик в платье и с кастрюлей на голове,учит борьбе с коррупцией.всё,я ржать...

Имя: Гость
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