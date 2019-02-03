03.02.2019 | 11:20

В Русской православной церкви (РПЦ) есть эффективные механизмы борьбы с коррупцией и предотвращения коррупционных схем. Об этом в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, этими вопросами занимается управление делами Московской патриархии. Митрополит отметил, что в его составе также работает контрольно-аналитическое управление, которое отвечает за выявление случаев коррупции или разного рода правонарушений внутри РПЦ.

Представитель церкви привел пример из жизни одной из епархий. Он рассказал, что назначенный архиерей столкнулся с тем, что настоятели приходов приносили ему деньги в конвертах. «Они привыкли действовать так же, как и при предшественнике вновь назначенного архиерея. В результате он собрал духовенство и объявил "войну" конвертам», — поделился митрополит.

Архиерей, по словам Илариона, вместо этого обязал каждый приход вносить в епархиальную казну определенную сумму. Деньги распределяли для поддержки самых бедных приходов епархии.