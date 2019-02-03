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В стране и мире | Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

03.02.2019|11:19
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Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак прокомментировала отношения со своим супругом — актером Максимом Виторганом — в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

«Независимо от того, вместе мы или не вместе, Максим навсегда останется для меня человеком родным, очень близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди», — сказала она.

Собчак также добавила, что хорошо общается с детьми Виторгана от предыдущего брака и знакома с его бывшей женой. На вопрос о своем сыне Платоне она ответила, что сделает все для его счастья.

21 января в одном из московских ресторанов между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым произошел конфликт. Телеведущая приехала в заведение вместе с Богомоловым. После появления ее мужа между мужчинами началась потасовка на почве ревности, в результате которой режиссер получил перелом носа в двух местах. Позже в сети появилось видео драки.

Источник — lenta.ru
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