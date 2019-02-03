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В стране и мире | Появились подробности смерти Децла

03.02.2019|11:12
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Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался от остановки сердца. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на концертного директора музыканта Павла Беленца.

По его словам, Децл выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо.

«Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — сказал Беленец. Агентству городских новостей «Москва» он сообщил, что точные сведения будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появится в социальных сетях.

Ранее о смерти 35-летнего артиста сообщил его отец Александр Толмацкий.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.02.2019 11:23|

Молодёжь какая-то дохлая пошла! Люди прошедшие интернаты, Советскую Армию, общие кухни, алкоголь, живут дальше и не жалуются! А тут маминькины сынки начинают копыта отбрасывать и ласты склеивать...

Гость|03.02.2019 11:28|

Эдак надо пенсионный возраст пересматривать до 35.

Гость|03.02.2019 11:38|

О мёртвых либо хорошо... Если разобраться, папик виноват. Обжег мальчика славой, а потом он повзрослел и потерял внешность. Как Бизеев. И стало ему не хвать драйва.

Гость|03.02.2019 12:03|

Гость писал(a):

Молодёжь какая-то дохлая пошла! Люди прошедшие интернаты, Советскую Армию, общие кухни, алкоголь, живут дальше и не жалуются! А тут маминькины сынки начинают копыта отбрасывать и ласты склеивать...
35 лет предельный возраст для наркомана,который перепробовал все что можно... пусть даже если он был в завязке

Гость|03.02.2019 12:07|

Это всё грибы

Гость|03.02.2019 12:10|

Не наркомана, а растамана

Гость|03.02.2019 12:13|

Он ещё до сих пор живой был???

Гость|03.02.2019 12:15|

Отправился навсегда в Вавилон к Джа

Гость|03.02.2019 12:17|

Он курил или жалился?

Имя: Гость
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