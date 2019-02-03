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В стране и мире | Появились данные о погибших в аварии с автобусом в Калужской области

03.02.2019|12:16
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В результате ДТП в Калужской области с автобусом, который вез детей на соревнования, погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 3 февраля, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«По последним данным, четыре человека, среди которых ребенок, погибли», — пояснил собеседник агентства.

Источник также рассказал о том, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать человеческий фактор: водитель перевернувшегося автобуса мог не справиться с управлением на скользкой дороге.

Источник в транспортных службах города отметил, что водитель был опытным, и перед рейсом прошел медосмотр. Также рассматривается версия о технической неисправности транспортного средства. «У автобуса большой пробег. По документам был исправен», — сообщил собеседник агентства.

Как уточнил ТАСС источник в медицинских кругах региона, все 48 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Водитель автобуса, в котором находились, по уточненным данным, 48 человек, в том числе 33 ребенка, совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет.

Источник — lenta.ru
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