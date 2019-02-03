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В стране и мире | Опубликовано видео с места аварии автобуса с российскими детьми

03.02.2019|13:36
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Управление МЧС по Калужской области предоставило видео с места ДТП с автобусом, который вез детей на соревнования. Запись была опубликована в воскресенье, 3 февраля, на сайте телеканала «Звезда».

На кадрах виден перевернувшийся автобус, лежащий в кювете на крыше, а также автомобили служб спасения и скорой помощи.

Авария произошла 3 февраля около 09:15 по московскому времени на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма. Автобус, в котором находились, по уточненным данным, 48 человек, в том числе 33 ребенка, опрокинулся в кювет.

Согласно последним данным, в результате ДТП погибли семь человек, из них четыре ребенка. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать человеческий фактор: водитель перевернувшегося автобуса мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Также рассматривается версия технической неисправности.

Источник — lenta.ru
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