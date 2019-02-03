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В стране и мире | Гомофоб убил двух российских пенсионеров-геев

03.02.2019|14:27
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В кубанской станице Ильская преступник совершил убийство двух пенсионеров-гомосексуалов. Предполагаемый убийца дал признательные показания, следствие называет приоритетной версией преступления «гомофобию», пишет «Новая газета».

Тела убитых 70-летнего Владимира Дубенцова и 64-летнего Николая Галдина нашли вечером 10 января. По данным издания, мужчины подвергались травле со стороны соседей, казаков и других жителей станицы. Один из соседей выразил свои эмоции по поводу убийства следующим образом: «Все очень сильно расстроились, что их убили! Так расстроились, что не знаем, куда от радости деваться!»

Имя предполагаемого убийцы — Александр Фет-Оглы, он арестован, и ему предъявлено обвинение. 23-летний Фет-Оглы, по информации полиции, был ранее судим за квартирную кражу и отбывал обязательные работы в поселковой администрации.

Арестованный дал признательные показания. Согласно его версии, он выпивал вместе с пенсионерами, затем они начали к нему приставать, что и послужило причиной убийства.

В декабре 2018 года стало известно о том, что «узники секретной тюрьмы для геев» Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов были найдены мертвыми с простреленными головами. В МВД Чечни утверждали, что мужчин убили при попытке напасть на чеченских полицейских. Представленная МВД информация не совпала с данными судебно-медицинских заключений и протоколами осмотра трупов. По заключению судмедэкспертов, оба мужчины были убиты с близкого расстояния выстрелами в затылок.

Источник — lenta.ru
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