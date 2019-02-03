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В стране и мире | Децл планировал инсценировать свою смерть в 35 лет

03.02.2019|14:16
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Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), скончавшийся 3 февраля, планировал инсценировать свою смерть в 35 лет. Об этом музыкант заявил в 2015 году воронежскому информагентству «Галерея Чижова».

«Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — рассказал рэпер в ходе интервью.

Тогда он также отметил, что собирается прожить минимум 450 лет, так как «столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит».

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. По словам его концертного директора Павла Беленца, 35-летний рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, где через несколько минут ему резко стало плохо, и он скончался. Причиной смерти стала остановка сердца.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.02.2019 14:25|

да как то пофиг на него.

Гость|03.02.2019 14:37|

Переусердствовал?

Гость|03.02.2019 14:39|

Гуф то же что и дэцл, только живой

Имя: Гость
Комментарий:

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