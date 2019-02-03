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В стране и мире | Батюшки и психологи уберегли российских зэков

03.02.2019|16:13
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Психологи и священники помогли снизить количество самоубийств в российских колониях и следственных изоляторах (СИЗО) на треть. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, передает «Интерфакс».

«За последние пять лет количество суицидов хотя и сократилось на 38 процентов, но, к сожалению, остается еще на высоком уровне — в прошлом году зафиксировано 479 попыток заключенных свести счеты с жизнью», — уточнил Максименко.

Он добавил, что 201 арестанта удалось спасти, но 11 человек «вновь решили наложить на себя руки, и шестерым это удалось». Максименко назвал ситуацию с суицидами «серьезной недоработкой».

Замглавы ФСИН также отметил, что «самый низкий процент самоубийств среди осужденных к пожизненному лишению свободы».

Сообщения о самоубийствах в российских тюрьмах приходят регулярно. В частности, в ноябре 2018 года в Приморье в штрафном изоляторе ИК-39 были найдены мертвыми двое осужденных. В августе 2018 года в одном из отрядов в колонии №2 в Рыбинске был обнаружен осужденный, совершивший акт суицида, и еще двое заключенных совершили неудачную попытку самоубийства.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.02.2019 16:23|

penzainform.ru писал(a):

что 201 арестанта удалось спасти, но 11 человек «вновь решили наложить на себя руки, и шестерым это удалось».

Не препятствуйте, не противьтесь воле божьей, он их к себе зовет, а вы что творите?

Гость|03.02.2019 17:12|

каждому своё, если бы мне поп лекции читал, я я бы сразу суициднулся

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