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В стране и мире | В Генпрокуратуре решили раскрыть тайну гибели группы Дятлова

02.02.2019|10:17
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Генпрокуратура России намерена провести масштабную проверку уголовного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале в 1959 году. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя ведомства Александра Куренного, сотрудники Генпрокуратуры намерены установить одну из 75 существующих версий произошедшего, которая подтверждалась бы достоверными доказательствами. В ближайшее время на перевал Дятлова намерены вылететь сотрудники прокуратуры Свердловской области.

В январе 2016 года туристы обнаружили тело неизвестного в районе перевала Дятлова. Позднее было установлено, что погибший — 47-летний мужчина из Челябинской области, который проживал отшельником неподалеку от перевала с лета 2014 года. Причиной его смерти было переохлаждение.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских лыжных туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в частности испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.02.2019 10:33|

какая же там тайна

вот с какого перепуга практически во все продукты питания добавляют гидрогенизированное пальмовое масло

в соответствии с каким ГОСТ ест мой рот пальмовое масло

Гость|02.02.2019 10:39|

Экскурсия за счёт налогоплательщиков? Ну и что,на этот раз, хотят найти? Может быть стоит сначала материалы уголовного дела рассекретить? Почитаем,авось, что и придумаем.

Впрочем, всё гораздо проще и прозаичнее- через некоторое время, кто-нибудь из "экскурсантов" напишет очередную книжонку. Вот только лучше и грамотнее Буянова или Ярового-получится ли?

Имя: Гость
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