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В стране и мире | Умер легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов

02.02.2019|10:07
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Диктор и телеведущий Центрального телевидения СССР Евгений Суслов скончался в пятницу, 1 февраля. Об этом сообщила его коллега Алла Данько в Facebook.

По ее словам, в последние годы жизни Суслов тяжело болел. Ему был 81 год. Причина смерти телеведущего неизвестна.

Евгений Суслов прошел конкурсный отбор в отдел дикторов Центрального телевидения в 1962 году. Он вел программу «Время», «Голубой огонек» и комментировал парады на Красной площади. Суслов проработал на телевидении более 30 лет, в 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.

Источник — lenta.ru
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