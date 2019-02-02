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В стране и мире | Россиянина лишат золота Олимпиады за допинг

02.02.2019|11:25
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Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золота Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Прыгун был дисквалифицирован на четыре года. Отстранение отсчитывается с 1 февраля 2019-го. Помимо этого, суд признал недействительными все результаты Ухова с 16 июля 2012 года по 31 декабря 2015 года. Таким образом, он перестанет быть олимпийским чемпионом Лондона-2012.

Ухов попал в число 12 российских спортсменов, признанных виновными в применении запрещенных препаратов. В список в том числе вошла бронзовый призер Игр-2012 Светлана Школина, которую также лишат медали.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Расследование в отношении отечественного спорта привело к тому, что все легкоатлеты, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, были отстранены от участия в Олимпиаде-2016. В настоящий момент легкоатлеты с российским паспортом выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.02.2019 11:37|

Кругом враги ползут на Русь святую!

Гость|02.02.2019 11:42|

не надо наркоту жрать играйте честно

Имя: Гость
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