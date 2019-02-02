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В стране и мире | Половина жильцов взорвавшегося дома в Магнитогорске отказалась от новых квартир

02.02.2019|11:04
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Жильцов взорвавшегося дома в Магнитогорске не станут заставлять переселяться в новые квартиры, если они не захотят. Об этом заявил заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко на встрече с гражданами. Таких жителей около половины, передает челябинский портал «74.ru».

«Все желающие переселиться из магнитогорского дома на Карла Маркса, 164, пострадавшего от взрыва, получат финансовую поддержку. Если кто-то из жильцов решит остаться в своих квартирах, им препятствовать не будут. Главное, чтобы дальнейшее проживание в многоэтажке было безопасным», — сказал он.

По словам Мутко, экспертизу дома проведут публично с привлечением лучших специалистов. Итоги обнародуют до середины марта.

Издание добавляет, что к концу января выплаты на покупку нового жилья получили более 500 жителей десятиэтажки.

Ранее сообщалось, что на расселение дома потребуется около 900 миллионов рублей.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилой многоэтажки, погибли 39 человек. Позднее сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». В Следственном комитете России отвергли версию о теракте: на месте происшествия не обнаружено следов взрывчатых веществ.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.02.2019 11:08|

В Москве просите, переселят.

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