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В стране и мире | Подсчитан ущерб для экономики России от злых начальников

02.02.2019|09:56
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Российская экономика теряет около 2 миллиардов долларов ежегодно из-за грубых руководителей. К таким выводам пришли эксперты Высшей школы экономики, итоги их исследования приводит в субботу, 2 февраля, «Коммерсантъ».

Под враждебным или агрессивным поведением начальника специалисты ВШЭ подразумевали постоянное унижение подчиненных, их подавление, оскорбления и грубое обращение. Список не включает физическое и сексуальное насилие, которые преследуются по закону.

Согласно опросу, с такими руководителями так или иначе сталкивались более половины респондентов — 56 процентов. Чаще всего их заставляли делать рутинную и неквалифицированную работу (24 процента), ставили их перед фактом нововведений без предварительного обсуждения (23 процента), устраивали «публичные порки» (22 процента), обманывали (19 процентов) и игнорировали их мнения и идеи (19 процентов).

Зачастую сотрудникам после такого обращения хотелось сменить работу (33 процента), а многие даже сразу начинали поиски (27 процентов). Остальные выжидали (20 процентов), обращались к кому-то за помощью и поддержкой (19 процентов) или старались меньше работать (16 процентов).

Исследование показало, что на грубое начальство обычно жалуются женщины, которыми руководят тоже женщины. Работающие под покровительством мужчин респондентки сталкиваются с агрессией реже других опрошенных.

Ущерб от враждебного поведения менеджеров уже подсчитали в США, отмечает издание. Негативные последствия — затраты на лечение сотрудников, потери производительности труда, побег квалифицированных кадров — стоят американским компаниям около 24 миллиардов долларов ежегодно.

Источник — lenta.ru
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