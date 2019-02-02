02.02.2019 | 11:45

В Госдуме предложили конфисковывать имущество у тех, кто незаконно пересек государственную границу России. С инициативой о введении такой уголовно-правовой меры выступил первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин, передает RT.

Новый законопроект предусматривает возможность принудительно и безвозмездно изымать в собственность государства часть или все имущество нарушителя.

По словам Шерина, в настоящее время в российских законах говорится только о возможности изъятия имущества, которое осужденный получил в результате совершения преступления, доходов, полученных с этих активов, а также орудий и иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. Новый законопроект, отметил он, позволит конфисковывать имущество в качестве наказания за незаконное пересечение границ.

«Речь идет об использовании самоходного плавающего транспортного средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечения государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда», — пояснил депутат.

Он добавил, что подобная мера необходима, так как зачастую незаконное пересечение границы совершается с использованием «тех средств передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий».

Соответствующие поправки уже направлены на заключение в Верховный суд России и правительство.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и совершали опасное маневрирование.