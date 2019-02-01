01.02.2019 | 08:54

В дагестанском Кизляре загорелся трехэтажный торговый комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание, однако, по утверждению представителя городской администрации, огнем охвачено все здание.

В свою очередь, собеседник агентства ТАСС в мэрии Кизляра уточнил, что

площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров. Есть риск перехода огня на соседние строения.

Республиканское МЧС утверждает, что пожар начался около 07:30 мск. Пострадавших нет.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети. Обвиняемыми по связанным с произошедшим уголовным делам проходят 12 человек. В ноябре сообщалось о задержании трех новых фигурантов, среди которых бывший гендиректор комбината, владевшего зданием, и сын уже арестованной по делу начальницы региональной инспекции стройнадзора.