Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 фев 2019|10:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Снег |
  75.20  |  $  65.36
 

В стране и мире | В Кизляре огонь полностью охватил трехэтажный торговый центр

01.02.2019|08:54
Печать

В дагестанском Кизляре загорелся трехэтажный торговый комплекс. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание, однако, по утверждению представителя городской администрации, огнем охвачено все здание.

В свою очередь, собеседник агентства ТАСС в мэрии Кизляра уточнил, что

площадь пожара составляет 8 тысяч квадратных метров. Есть риск перехода огня на соседние строения.

Республиканское МЧС утверждает, что пожар начался около 07:30 мск. Пострадавших нет.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, большинство из них — дети. Обвиняемыми по связанным с произошедшим уголовным делам проходят 12 человек. В ноябре сообщалось о задержании трех новых фигурантов, среди которых бывший гендиректор комбината, владевшего зданием, и сын уже арестованной по делу начальницы региональной инспекции стройнадзора.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|01.02.2019 08:59|

Кто-нибудь, скажите Путину что выборы в России уже прошли!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 