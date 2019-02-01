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В стране и мире | Ущерб от действий Арашуковых признали невосполнимым

01.02.2019|08:57
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Советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, создал организованное преступное сообщество для хищения газа 17 лет назад, в 2002 году. Об этом в ходе судебного заседания заявил представитель следствия, передает РБК.

Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды

По версии следователей, преступники действовали на территории Северо-Кавказского федерального округа с 2002 года. К моменту задержания они успели похитить газ на 31 миллиард рублей. Утверждается, что это является невзыскиваемой дебиторской задолженностью, которую невозможно возместить.

31 января Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал Рауля и Рауфа Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Самого политика задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу.

Высокопоставленного политика подозревают в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.02.2019 09:14|

Мать честная, 17 лет назад "была организована преступная группа", наши правоохранители и ФСБ где были все это время? Сдается, что у той же кормушки, ибо надо быть совершенно безмозглыми, чтобы не видеть того излишества, которыми обладали "герои нашего времени", не видеть разницы расходов и доходов...

Гость|01.02.2019 09:16|

Чечня увела газ на 9 ярдов, карачи на 30 - это только верхушка айсберга. Россия за всё заплатит, она богатая.

Гость|01.02.2019 09:17|

17 лет назад какой-то Рауль, торговавший арбузами на местном базаре, решил, что выгоднее торговать казённым газом, пришёл в Газпром, сказал директору, что будет работать его советником и далее спокойно 17 лет доил страну - ребята, Вы реально думаете, что народ поверит в эту лажу???!!! Тут как минимум на нары должно лечь половина руководства Газпрома, как максимум нужно провести несколько показательных расстрелов, по другому в нашей стране коррупцию не победить!!!

Гость|01.02.2019 09:22|

Россия всем всё простит, но за это вы увидете новые ценники в магазинах и квитанциях.

Гость|01.02.2019 09:25|

Народу России не понять , об этих убийствах говорили с 2010 года!!!!!! Где наши огромные по численности на тысячу РОссиян МВД, Росгвардия, Аудит , счетная палата и топменеджеры Госкорпораций с Космическими зарплатами в день?Как народу это понимать? Это ведь вызов власти? Где закон о конфискации полной в том числе и родственников , где высшая мера? А нам законы о повышения штрафов и налогов на самозанятых штампуют , да повышение выхода на пенсию?

Гость|01.02.2019 09:29|

РАФИК ПОЛНОСТЬЮ НЕУИНОУЕН

Гость|01.02.2019 09:33|

За эти 30 ярдов заплатим все мы понемножечку, всего по 600 рубликов с носа, каждого экономически активного чела набегает, мелочь... Приходи, скидывайся)))

Гость|01.02.2019 09:35|

Гость писал(a):

Гость|01.02.2019 09:29|

РАФИК ПОЛНОСТЬЮ НЕУИНОУЕН

Гость писал(a):
Гость|01.02.2019 09:29|

РАФИК ПОЛНОСТЬЮ НЕУИНОУЕН

ТО ЕСТЬ АБСАЛУТНА

Гость|01.02.2019 09:37|

уволить вместе с миллером.и проверить.посадить.

Гость|01.02.2019 09:38|

Гость писал(a):

За эти 30 ярдов заплатим все мы понемножечку, всего по 600 рубликов с носа, каждого экономически активного чела набегает, мелочь... Приходи, скидывайся)))
Еще друганам Мадуре и Асаду помочь надо. Совсем у них плохо. Отнеситесь с пониманием.

Гость|01.02.2019 09:51|

penzainform.ru писал(a):

создал организованное преступное сообщество для хищения газа 17 лет назад, в 2002 году.
Что видно пошло не так или новое преступное сообшество организовано, а этого слили типа хватит пожил дай и другим пожить.

Гость|01.02.2019 09:52|

как говорится если где то убыло значит где то прибыло.

Гость|01.02.2019 09:55|

Друзья, полагаете, что появившейся призыв списать по Чечне долги за газ и поимка злодеев с признанием невосполнимости украденного совпадение? Не думаю))))

Гость|01.02.2019 09:57|

Невосполнимый ущерб не от этой семейки, а от кооператива "Озеро" и не надо переводить стрелки с Питера на Кавказ.

Гость|01.02.2019 10:12|

Советник генерального директора-офигительная должнось,ни за что не отвечать, а получать и делить.

Когда же придет эффективный менеджер вместо того, который в тандеме и наведет порядок!

Имя: Гость
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