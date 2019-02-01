01.02.2019 | 08:57

Советник генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, создал организованное преступное сообщество для хищения газа 17 лет назад, в 2002 году. Об этом в ходе судебного заседания заявил представитель следствия, передает РБК.

Сенатора с Кавказа обвиняют в убийствах и бандитизме. Его отец мог похитить миллиарды

По версии следователей, преступники действовали на территории Северо-Кавказского федерального округа с 2002 года. К моменту задержания они успели похитить газ на 31 миллиард рублей. Утверждается, что это является невзыскиваемой дебиторской задолженностью, которую невозможно возместить.

31 января Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал Рауля и Рауфа Арашуковых — отца и двоюродного брата сенатора. Самого политика задержали 30 января во время заседания Совета Федерации и в тот же день поместили под стражу.

Высокопоставленного политика подозревают в участии в преступном сообществе, организации убийств и давлении на свидетеля. Свою вину он не признал.